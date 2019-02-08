ВАШИНГТОН, 8 фев /ПРАЙМ/. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен провели в четверг встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили "Северный поток 2", политику России, укрепление НАТО и сотрудничество в Арктике.

"Отлично поговорили сегодня с Андерсом Самуэльсеном про "Северный поток-2", российскую агрессию в Черном море, укрепление НАТО и сотрудничество в Арктике. Ценю лидерство Дании (по теме) Венесуэлы и Ирана", — написал Болтон в Twitter.

В Вашингтоне Самуэльсен принимал участие во встрече министров иностранных дел стран-членов коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Под "агрессией в Черном море" в США понимают инцидент, который произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.