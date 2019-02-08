МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский газопровод "Северный поток-2" является экономически целесообразнее любого другого способа доставки газа в страны ЕС. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, более безопасного и стабильного маршрута быть не может.

"Мы по-прежнему убеждены, что этот проект в интересах европейских стран, как потребителей газа, и РФ, как страны, которая поставляет газ. Мы по-прежнему убеждены, что экономически он гораздо более целесообразен, чем любые другие конкурентные пути доставки голубого топлива на Европейский континент. Мы по-прежнему убеждены, что не может быть более безопасного и стабильного маршрута поставки газа в Европу", — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов о том, могут ли разные позиции внутри стран Евросоюза негативно отразиться на реализации данного проекта.

Песков также заявил, что в Кремле внимательно следят за дискуссиями в ЕС по вопросу строительства газопровода и надеются, что жители Европы сами разберутся с этим вопросом.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента, могут ли различные позиции внутри ЕС негативно сказаться на реализации проекта.

"Мы, безусловно, осведомлены о тех дискуссиях, которые происходят в Евросоюзе на этот счет. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации", — ответил он и добавил, что "мы также с сожалением констатируем, что по "Северному потоку-2" сейчас нет единства мнения в самом Евросоюзе, но мы надеемся, что в данном случае страны-члены ЕС сами разберутся с этим вопросом".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже действующим трубопроводом "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.