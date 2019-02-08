МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Завершение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ не окажет значительного негативного влияния на доходы нефтегазовых компаний страны, которые продолжат генерировать высокую прибыль, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

С 1 января 2019 года в РФ началось завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

"Российская налоговая реформа, скорее всего, окажет лишь незначительное негативное влияние на компании сектора upstream (разведка и добыча) и смешанное влияние на сектор downstream (переработка и сбыт)", — отмечает Fitch.

Рост EBITDA этих компаний в рублевом выражении в 2018 году составляет в среднем 50%, что обусловлено ростом цен на нефть и снижением курса рубля, говорится в сообщении Fitch. И, по мнению агентства, российские нефтегазовые компании продолжат генерировать высокую прибыль и денежные потоки в 2019-2021 годах.

При этом уточняется, что налоговый маневр приведет к росту цен на нефтепродукты и отменит налоговые льготы для стран, которые покупают российскую нефть и нефтепродукты по внутренним ценам. "Влияние налоговой реформы на нефтеперерабатывающие компании будет зависеть от технологичности и устойчивости регионального спроса к росту внутренних цен на топливо", — указывает агентство.