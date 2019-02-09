МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мешать реализации проекта "Северный поток-2", чтобы заставить Россию экспортировать газ через Украину на невыгодных условиях, не получится, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"С точки зрения потребителей Европейского союза, которые закупают российский газ, они имеют дело с достаточно надежным поставщиком – "Газпромом". Поэтому, когда мы построили "Северный поток", строим и, надеюсь, построим "Северный поток-2", это все равно будет российский газ, который идет к европейскому потребителю", — сказал Панкин.

"Если будут чинить препоны этому проекту, с тем чтобы заставить Россию, а одним из поводов антироссийских санкций является как раз "Северный поток-2", качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет", — подчеркнул дипломат.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00.