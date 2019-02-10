АДДИС-АБЕБА 10 фев /ПРАЙМ/. Вопрос возможного строительства новых атомных энергоблоков в ЮАР с участием российской госкорпорации "Росатом" будет обсуждаться в ходе предстоящих встреч президента ЮАР Сирила Рамафоса с представителями РФ, заявила РИА Новости глава МИД южноафриканской республики Линдиве Сисулу.

"Я пока не знаю, когда он (президент ЮАР Сирил Рамафоса) поедет в Россию, но я уверена, что когда мы там будем, этот вопрос будет обсуждаться", — заявила министр, отвечая на вопрос о возобновлении переговоров между РФ и ЮАР по строительству атомных энергоблоков.

В начале 2017 года сообщалось, что госкорпорация "Росатом" подала материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле 2017 года одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения Южно-Африканской Республики с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений.

Осенью 2017 года Росатом заявлял, что готов возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса позже заявил, что из-за финансовых трудностей страна пока не может позволить себе развивать атомную энергетику.