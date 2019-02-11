ХАБАРОВСК, 11 фев /ПРАЙМ/. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) в этом году направит на ремонт оборудования 7,25 миллиарда рублей, что на 780 миллионов больше, чем годом ранее, сообщает энергокомпания в понедельник.

"АО "Дальневосточная генерирующая компания" в 2019 году направит 7,25 миллиарда рублей на ремонтную кампанию. Это на 780 миллионов рублей больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики планируют провести капитальный и средний ремонт на 56 единицах основного оборудования. Объемы работ на турбоагрегатах, котлоагрегатах, генераторах, трансформаторах увеличатся.

"В течение 2019 года будут отремонтированы 15 турбоагрегатов общей мощностью 1432 МВт, 19 котлоагрегата общей паропроизводительностью 5920 т/ч, 15 генераторов общей мощностью 1 137 МВт, 2 водогрейных котла общей теплопроизводительностью 148,29 Гкал/ч, 5 трансформаторов общей мощностью 446 МВА. Помимо этого, в зоне своей ответственности энергетики мы переложим 24,9 км магистральных теплотрасс", — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора – главного инженера АО "ДГК" Евгения Брылева.

Уточняется, что программа ремонта сформирована с учетом технического состояния основного оборудования электростанций, результатов экспертиз и диагностики оборудования.

"АО "Дальневосточная генерирующая компания" – четвертая по величине установленной мощности ТГК в России. Входит в группу "РусГидро". Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока.