ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Вице-президент США Майк Пенс поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за противодействие газопроводу "Северный поток-2".

"Мы надеемся на сотрудничество с вами по мере того, как вы развиваете другие источники энергии, такие, как атомная энергия, и мы ценим ваше противодействие "Северному потоку-2", — сказал вице-президент США в среду на совместной пресс-конференции с Дудой в Варшаве. Текст выступления Пенса распространила его пресс-служба.

Кроме того, вице-президент США отметил роль Польши в "защите телекоммуникационного сектора от Китая", упомянув арест одного из директоров польского отдела концерна Huawei и бывшего высокопоставленного сотрудника Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.