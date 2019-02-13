МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Любые новые антироссийские ограничения США могут негативно отразиться на способности нефтегазовых компаний РФ создавать альянсы с зарубежными партнерами, сообщил РИА Новости вице-президент по нефтегазовому сектору международного рейтингового агентства Moody's Денис Перевезенцев.

Американские сенаторы-демократы и республиканцы внесли в среду законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга, говорилось в сообщении пресс-службы сенатского комитета по международным делам. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских проектов сжиженного природного газа за пределами России.

По словам эксперта, влияние законопроекта на нефтегазовую отрасль России зависит от конкретных формулировок, которые в итоге будут приняты. Против большинства российских компаний нефтегазового сектора уже действуют ограничения на предоставление им услуг и технологий, которые позволяли бы добывать нефть в районах Арктики, вести разработку глубоководных проектов на шельфе и труднодоступных запасов, указал он.

"Любые дальнейшие ограничения могут негативно отразиться на способности российских компаний создавать альянсы с зарубежными партнерами, негативно повлиять на способность наших компаний к воспроизводству минерально-сырьевой базы в долгосрочной перспективе", — отметил Перевезенцев.