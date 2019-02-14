ПРАГА, 14 фев /ПРАЙМ/. Плановое постепенное снижение мощности первого энергоблока чешской АЭС "Темелин" началось в ночь на четверг с целью последующей замены топлива, полностью блок будет остановлен 1 марта, сообщил РИА Новости представитель станции Марик Свитак.

"В ночь на четверг началось плановое постепенное снижение мощности первого энергоблока атомной электростанции "Темелин", его полная остановка произойдет 1 марта. На энергоблоке будет произведена замена топлива", — сказал Свитак, добавив, что второй энергоблок станции продолжает работать на полную мощность, так что интересы потребителей электроэнергии не пострадают.

В настоящее время в Чехии действуют две АЭС, построенные в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" находится на юго-западе республики и состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт.

Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985–1987 годах, она расположена на юго-востоке страны и имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике.

Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

Как заявила в начале этого месяца глава минпромторга республики Марта Новакова, до конца 2019 года правительство Чехии планирует принять решение о способе финансирования строительства по одному новому энергоблоку на обеих станциях или одного-двух энергоблоков на АЭС "Дукованы", а также согласовать данный проект с руководством Евросоюза.

"Что касается сроков объявления тендера на строительство энергоблоков, то на это влияет и способ финансирования, и последующие переговоры на эту тему в Брюсселе. Можно предположить, что на всё это уйдет нынешний год, и о тендере будет объявлено не ранее 2020 года", — сказала Новакова, выступая по Чешскому ТВ.

На участие в будущем тендере на строительство новых энергоблоков уже подали заявки шесть претендентов: российский "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.