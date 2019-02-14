СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Ежегодные инвестиции в ТЭК РФ могут вырасти к 2024 году до 7,5 триллиона рублей с текущих 5 триллионов рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Пять триллионов рублей — это сегодняшний объём инвестиции в ТЭК, мы видим, что к 2024 году мы можем выйти на объём инвестиций 7,5 триллиона рублей, то есть фактически на 50% увеличить этот объём", — сказал Новак.

По его словам, у Минэнерго для этого есть предложения по каждой отрасли.