МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) выбрала банки для организации размещения облигаций, которое поможет профинансировать покупку доли в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, компания выбрала группу банков, в которую входят JPMorgan, Morgan Stanley, Citi и HSBC. При этом JPMorgan и Morgan Stanley выступят в качестве совместных глобальных координаторов.

В январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что Saudi Aramco разместит облигации во втором квартале 2019 года. Предполагалось, что облигации будут номинированы в долларах, и это поможет профинансировать покупку доли в SABIC. Тогда министр также подтвердил планы по первичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco. По его мнению, госкомпания выйдет на биржу в 2021 году.

Агентство напоминает, что Saudi Aramco может привлечь на международных рынках около 50 миллиардов долларов для финансирования покупки всей или почти всей доли SABIC в размере 70%, которая принадлежит государственному суверенному фонду PIF.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.