"Русснефть" заложила в бюджет-2019 цену на нефть в $65 за баррель
СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. "Русснефть" заложила в бюджет на 2019 год цену на нефть на уровне 65 долларов за баррель, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Нас устраивает уровень цены в 65 долларов. Такую и заложили на 2019 год (в бюджет — ред.)", — сказал он.
В ходе сегодняшних торгов стоимость нефти марки Brent впервые с 21 ноября 2018 года поднималась выше 64 долларов за баррель.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/energy/20190214/829717998.html