СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. "Русснефть" заложила в бюджет на 2019 год цену на нефть на уровне 65 долларов за баррель, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Нас устраивает уровень цены в 65 долларов. Такую и заложили на 2019 год (в бюджет — ред.)", — сказал он.

В ходе сегодняшних торгов стоимость нефти марки Brent впервые с 21 ноября 2018 года поднималась выше 64 долларов за баррель.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.