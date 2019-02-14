МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. АО "Порт Ванино" соблюдает экологический нормы в ходе своей работы и намерен продолжить программу инвестирования в этом направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в четверг губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил в ходе Российского инвестиционного форума, что власти региона могут запретить группе "Мечел" работу в порту Ванино, если на его территории не прекратится перевалка угля открытым способом, так как это наносит значительный вред природе и здоровью жителей. Он добавил, что вопрос строительства современного терминала является принципиальным и требует скорейшего решения.

В "Мечеле" сообщили, что удивлены заявлением губернатора. "Порт Ванино" — ответственное предприятие и реализует обширную экологическую программу. Результаты этой работы очевидны — по нашей информации за весь 2018 год на границе защитной зоны порта ни разу не было зафиксировано превышений ПДК. Ванинский порт является универсальным, номенклатура его грузов включает не только уголь, но и лес, металл, глинозем", — отметили в металлургической компании.

"Мечел" — один из клиентов порта, среднемесячный объем переваливаемого через порт угля в 2018 году составил всего лишь около 130 тысяч тонн. При этом основной объем нашей продукции в страны АТР идет через входящий в группу специализированный угольный порт Посьет", — добавили в пресс-службе "Мечела". Представитель компании также напомнил, что порт Ванино не входит в группу "Мечел".

В самом порту РИА Новости сообщили, что вопросы экологической безопасности были и остаются для них приоритетными. "В марте 2017 года подписано трехстороннее соглашение по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования и развития Ванинского порта между правительством Хабаровского края, администрацией Ванинского муниципального района и АО "Порт Ванино". Все обязательства по этому соглашению выполнены", — отметили в организации.

В 2017-2018 годах в работу были запущены шесть снегогенераторов, образующих искусственный снег, который прибивает к земле пылевую взвесь. В круглосуточном режиме используются два вакуумных пылесоса, а также стационарный вакуумный пылесос, которые очищают производственную территорию. На всех дробильно-сортировочных машинах смонтированы системы орошения. Для исключения пыления конвейерные ленты на этих установках закрыты специальными кожухами. В порту установлены железобетонные ограждения площадок для хранения угля протяженностью более 3 километров.

Также предусмотрена и выполняется остановка погрузочно-разгрузочной деятельности при превышении допустимой силы ветра. Специалистами аккредитованной лаборатории проводится регулярный отбор проб воздуха в восемнадцати точках на границе санитарно-защитной зоны. "Кроме того, Ванинский морской торговый порт не намерен останавливаться на достигнутом и продолжает свою работу по программе природоохранных мероприятий, бюджет которой составляет более 400 миллионов рублей", — добавили в пресс-службе порта.