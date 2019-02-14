КИШИНЕВ, 14 фев /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что контракт на поставку российского газа в страну будет перезаключен во второй половине 2019 года, и он надеется на получение скидки.

"Во второй половине этого года будет перезаключен договор на поставку газа в Республику Молдова. Я надеюсь, что это будет другое правительство и у нас будут шансы получить скидку на газ", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Ранее президент Молдавии заявлял, что цена на газ может быть снижена на 25-30%. Он считает, что в этом может помочь полученный республикой статус наблюдателя при ЕАЭС.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в Молдавию и транзит через территорию республики до конца 2019 года.