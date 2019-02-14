МЕХИКО, 14 фев /ПРАЙМ/. Мексиканская нефтяная компания Pemex в 2019 году получит поддержку государства на 5,3 миллиарда долларов (103 миллиарда песо), следует из материалов компании.

В том числе к этой сумме компания относит 1,6 миллиарда долларов (32 миллиарда песо), которые будут получены за счет борьбы с кражами топлива. Кроме того, 1,8 миллиарда долларов (35 миллиарда песо) будет выделено корпорации в качестве монетизации по трудовым выплатам, 1,3 миллиарда (25 миллиардов песо) составят вливания в капитализацию компании, 600 миллионов долларов (11 миллиардов песо) – дополнительная помощь.

Согласно материалам компании, бюджет-2019 запланирован в объеме 13,7 миллиарда долларов (273,1 миллиарда песо), что на 33,5% больше инвестиций в прошлом году. Компания намерена в текущем году рефинансировать долг на 6,6 миллиарда долларов.

Добыча нефти на 2019 год запланирована на уровне 1,77 миллиона баррелей в день, в 2020 году – 2 миллиона баррелей, а в 2024 году – 2,48 миллиона баррелей.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 февраля намерен озвучить детали плана поддержки Pemex, предполагающего серьезное снижение налоговой нагрузки на компанию. В конце января Лопес Обрадор заявил, что Pemex сейчас находится в лучшем своем состоянии за последние 30 лет благодаря борьбе с коррупцией, компания сохранит добычу нефти в 2019 году на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году увеличит на 11%, до 2 миллионов баррелей в сутки.

Перед этим рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Pemex на два пункта с "BBB+" до "BBB-" с негативным прогнозом на фоне крупнейшей задолженности корпорации, в последние годы добыча компании неуклонно падает, а долг растет.