ЛОНДОН, 15 фев — ПРАЙМ. Англо-голландская компания Royal Dutch Shell достигла соглашения о приобретении 100% германской компании Sonnen, производящей и обслуживающей интеллектуальные системы и хранения энергии для домашних хозяйств, говорится в сообщении Shell.

После завершения сделки подразделение Shell New Energies и Sonnen смогут совместно предлагать интегрированные энергетические услуги и инновационные разработки для зарядки электромобилей, а также предоставлять сетевые услуги.

Sonnen через свою платформу sonnenCommunity предлагает клиентам интеллектуальное хранение энергии и энергетические услуги с использованием цифровых технологий. Например, SonnenBatterie оптимизирует использование солнечной энергии в домашнем хозяйстве и поставляет энергию ночью, используя накопленную солнечную энергию, вырабатываемую в дневное время.

"Соглашение ускорит возможности обеих компаний предлагать инновационные интегрированные энергетические услуги и решения для зарядки электромобилей, а также предоставлять сетевые услуги, основанные на виртуальном пуле батарей Sonnen", — отмечается в сообщении Shell.

Shell создала свое подразделение New Energies в 2016 году для развития бизнеса в области новых видов топлива для транспорта (биотопливо, водород), а также в области электроэнергетики.