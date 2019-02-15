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МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером, стоимость марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с 20 ноября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.59 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,31% — до 66,06 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,75% — до 55,37 доллара за баррель.

Одним из факторов роста стоимости сырья в пятницу стали сообщения о частичной остановке добычи на крупнейшем шельфовом месторождении Safaniyah (Сафания-Хафджи) в Саудовской Аравии из-за повреждения силового кабеля. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом цены на нефть демонстрировали рост на этой неделе в связи с заявлениями министр энергетики королевства Халида аль-Фалиха. В интервью агентству Блумберг он заявил, что Саудовская Аравия в феврале усилит перевыполнение обязательства снизить добычу нефти в рамках ОПЕК+ и доведет добычу до 10,1 миллиона баррелей в сутки с текущих 10,2 миллиона баррелей. В соответствии с соглашением ОПЕК+ лимит добычи для саудитов составляет 10,33 миллиона баррелей.

"Основная причина роста цен на нефть коренится в агрессивных сокращениях добычи, объявленных министром нефти Саудовской Аравии", — приводит агентство мнение стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian). Он также добавил, что цены поддерживаются ситуацией с санкциями США против Венесуэлы, которые, по его словам, являются "котом в мешке".

Инвесторы тем временем практически не отреагировали на данные о количестве буровых установок в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в стране по итогам недели к 15 февраля выросло на три, до 857 штук.