МЕХИКО, 15 фев /ПРАЙМ/. Экс-министр нефти Венесуэлы и бывший глава госкомпании PDVSA Рафаэль Рамирес обязан выплатить 1,4 миллиарда долларов компенсации экс-владельцам компании Harvest Natural Resources по иску о мошенничестве, сообщило агентство Рейтер.

Между тем, агентство отмечает, что пока непонятно, будет ли когда-то осуществлена эта выплата и каким образом. Согласно судебным материалам, Рамирес не оспаривал претензии Harvest Natural Resources.

В иске Harvest говорилось, что Венесуэла с 2012 года не позволяла компании продать ее активы в стране, что привело к потерям в 472 миллиона долларов. Кроме того, Рамирес и другие лица обвинялись в вымогательстве взяток на 10 миллионов долларов для одобрения сделки. Изначально суд принял решение о выплате экс-владельцам Harvest 472 миллионов долларов, однако теперь эта цифра увеличена втрое.

Рамирес возглавлял государственную нефтяную компанию Венесуэлы PDVSA c 2004 по 2014 год, а также был министром энергетики с 2002 по 2014 год. Недолгое время являлся министром иностранных дел, в 2014–2017 годах занимал пост постоянного представителя Венесуэлы при ООН. Власти Венесуэлы обвиняют его в участии финансовых преступлениях, в частности, в хищениях.