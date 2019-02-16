МЕХИКО, 16 фев /ПРАЙМ/. Восстановление добычи нефти Венесуэлой до 3 миллионов баррелей в день потребует инвестиций в 200-250 миллиардов долларов, заявил депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Йон Гоикоечеа. Его слова на мероприятии "Национальная нефтяная промышленность: стратегии и перспективы" приводятся в Twitter Национальной ассамблеи страны.

"Надо вложить от 200 до 250 миллиардов долларов, чтобы опять выйти на добычу в три миллиона баррелей нефти", — сказал он. Согласно вторичным источникам ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в январе составила 1,106 миллиона баррелей в сутки.

В свою очередь экономист Хосе Торо Харди отметил, что оценивает уровень задолженности государственной нефтяной компании PDVSA в 35 миллиардов долларов.

Добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов на фоне гиперинфляции и экономического и политического кризиса и продолжает падать. Ситуация ухудшилась после введения США в конце января санкций в отношении PDVSA, предполагающих блокировку активов и интересов компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запрет на сделки с ними. По данным управления энергетической информации минэнерго США (EIA), Венесуэла с момента введения санкций снизила поставки нефти в США в пять раз. США являлись основным рынком сбыта венесуэльской нефти.