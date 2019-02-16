МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Украина может заменить Россию как поставщик газа в Европу — такое мнение высказал кандидат в президенты, лидер партии "Основа", депутат Верховной рады Сергей Тарута.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", — написал он в Facebook.

По мнению депутата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2". ЕС, как считает Тарута, рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон — "с точки зрения именно безопасности", так как для него закупка газа у России означает приобретение топлива "у потенциального противника".

"Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", — уверен Тарута.

Он и ранее утверждал, что Украина располагает "колоссальными" запасами газа.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, на пост главы государства претендуют 44 кандидата. По данным последних опросов, президентский рейтинг возглавляет шоумен Владимир Зеленский, нынешний президент Петр Порошенко занимает второе место. Рейтинг Таруты составляет менее процента.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство предполагается завершить к концу года.