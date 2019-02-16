МЮНХЕН, 16 фев /ПРАЙМ/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего, что свидетельствовало бы об изменениях в позиции Германии по вопросу о "Северном потоке-2".

Лавров ранее обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом на полях Мюнхенской конференции строительство газопровода "Северный поток-2", сообщал российский МИД.

"Что касается "Северного потока-2", вы знаете, я не услышал ничего от моего немецкого коллеги, что свидетельствовало бы об изменении позиции Германии в пользу этого чисто экономического коммерческого проекта", — заявил Лавров на пресс-конференции в Мюнхене.

"То же самое впечатление я вынес из сегодняшнего раннего завтрака, который мы с господином Хайко Маасом посетили в рамках встречи бизнес-лидеров России и Германии", — добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.