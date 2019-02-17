МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Последствия аварии на магистральных электросетях на границе Северной и Южной Осетии ликвидированы, электричество подано всем жителям Южной Осетии, сообщает Минэнерго РФ.

Ранее на сайте Минэнерго сообщалось, что днем в воскресенье на границе Северной и Южной Осетии произошла авария на магистральных электросетях, без электроснабжения остались более 53 тысяч потребителей Южной Осетии.

"В 18.10 после ремонта шлейфа… кабельно-воздушная линия "Северный Портал – Джава" включена в работу, восстановлен экспорт электроэнергии в республику Южная Осетия, и всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее в пресс-службе ПАО "ФСК ЕЭС" сообщили, что специалисты оказывали поддержку энергетикам Южной Осетии для устранения последствий аварии.