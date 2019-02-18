МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток-2" — Nord Stream 2 AG — уложила около 700 километров этого трубопровода, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак министру экономики и энергетики ФРГ Петеру Альтмайеру.

"В ходе беседы министры обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в "Газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток-2", — говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам телефонного разговора министров.

В нем указывается, что Новак отметил реализацию проекта в соответствии с графиком. "В совокупности уложено порядка 700 километров по обеим ниткам газопровода", — цитирует пресс-служба Новака.

Стороны также обсудили итоги трехсторонней встречи Россия-ЕС-Украина в Брюсселе 21 января по будущему транзита газа через Украину.