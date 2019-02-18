МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо — на 9,2%, говорится в материалах Росстата.

"В обрабатывающих производствах наибольшее снижение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: бензин автомобильный – на 19,1%, пропан и бутан сжиженные – на 17,2%, топливо судовое – на 9,3%, топливо дизельное – на 9,2%, кокс нефтяной – на 8,0%, парафины нефтяные – на 6,8%, топливо реактивное керосинового типа – на 6,2%, конденсат газовый стабильный – на 5,4%, битумы нефтяные дорожные – на 4,9%, мазут топочный – на 3,5%", — сказано в сообщении Росстат.

Цены производителей на бензин в 2018 году выросли на 11,2%, на дизтопливо — на 29,8%. При этом в декабре цены производителей на бензин в среднем снизились на 15,4%, на дизтопливо — на 4%.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца 2018 года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании должны были повысить с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля должны были их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).