МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Нефть торгуется в "зеленой зоне" в понедельник вечером, сокращение добычи этого сырья странами-участницами сделки ОПЕК+ ослабляет опасения трейдеров относительно возможного переизбытка предложения нефти на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.51 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33%, до 66,47 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,88%, до 56,47 доллара за баррель.

Трейдеры в понедельник обратили внимание на данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI) о добыче нефти в декабре. Так, Саудовская Аравия в отчетном месяце сократила объем добычи "черного золота" на 4,06% по сравнению с ноябрем — до 10,643 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти Саудовской Аравии в декабре в месячном выражении сократился на 6,65%, до 7,687 миллиона баррелей в сутки.

Помимо этого на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью газете Financial Times заявил, что королевство в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки. При этом по условиям соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была сократить добычу нефти на 322 тысячи баррелей в день от уровня октября 2018 года — до 10,311 миллиона баррелей в сутки.