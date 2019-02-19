С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев /ПРАЙМ/. Бывший руководитель подразделения подведомственной министерству транспорта РФ морской спасательной службы осужден в Санкт-Петербурге условно за махинации с оборудованием, якобы арендованным для исполнения контракта на дежурство при нефтедобывающей платформе "Лукойла" в порту Калининграда, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным ОПС, Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник признал бывшего главу ФГУП "Балтийское Бассейное аварийно-спасательное управление" и ФБУ "Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба РФ" Дмитрия Смирнова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Гендиректор фирмы "ТШМ-Запад" Евгений Пономарев, с которым Смирнов заключил фиктивные договоры аренды оборудования, признан судом виновным в отмывании денежных средств и пособничестве в присвоении или растрате.

"Смирнов вину не признал. Пономарев признал. Суд назначил наказание: Смирнову в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным 2 года. Пономареву в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным 2 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, в 2013 году "Балтийское Бассейное аварийно-спасательное управление" заключило с ООО "Лукойл-Калининградморнефть" договор на несение дежурства и готовности к ликвидации разливов нефти на Кравцовском месторождении в районе буровой платформы "Д-6" в морском порту Калининграда. Дежурство было выполнено судном "Ясный", которое входит в состав флота предприятия. Под предлогом установки на это судно оборудования для сбора водно-нефтяной эмульсии был заключен фиктивный договор его аренды у ООО "ТШМ-Запад".

Судом установлено, что за аренду и так установленного на судне "Ясный" оборудования госпредприятие платило по 80 тысяч рублей в течение 51 суток. Гендиректор ООО "ТШМ-Запад", получив в итоге 4,08 миллиона рублей, незаконно вывел их из оборота юрлица.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие по делу вело управление на транспорте МВД по СЗФО, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального УФСБ. Источник отметил, что в 2016 году ни Смирнов, ни нынешний руководитель Морской спасательной службы РФ Андрей Хаустов не хотели признавать, что госпредприятие понесло какой-либо ущерб от фиктивной аренды оборудования.

Уголовное дело могло быть закрыто, поскольку от признанного потерпевшей стороной подведомственного Минтранспорта предприятия тогда не поступало заявления в правоохранительные органы. Однако у следствия на тот момент были развернутые признательные показания Пономарева, добавил источник.