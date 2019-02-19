БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН (Бруней), 19 фев /ПРАЙМ/. Россия готова консультировать предприятия энергетического комплекса Брунея в области повышения нефтеотдачи, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Законодательного совета Брунея Абдулом Разманом Таибом в ходе визита в эту страну.

"Что касается энергетической сферы, то Россия готова предложить Брунею передовые технологии оборудования по утилизации попутного нефтяного газа, оказывать предприятиям энергетического комплекса консультационные услуги в области повышения нефтеотдачи",- сказала Матвиенко.

По ее словам, можно активно развивать такие форматы, как обмен деловыми миссиями двух стран.