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БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН (Бруней), 19 фев /ПРАЙМ/. Россия готова консультировать предприятия энергетического комплекса Брунея в области повышения нефтеотдачи, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Законодательного совета Брунея Абдулом Разманом Таибом в ходе визита в эту страну.

"Что касается энергетической сферы, то Россия готова предложить Брунею передовые технологии оборудования по утилизации попутного нефтяного газа, оказывать предприятиям энергетического комплекса консультационные услуги в области повышения нефтеотдачи",- сказала Матвиенко.

По ее словам, можно активно развивать такие форматы, как обмен деловыми миссиями двух стран.

"Можно более активно задействовать потенциал торгово-промышленных палат, которые в 2005 году подписали соглашение о сотрудничестве. Перспективной представляется идея утверждения российско-брунейского делового совета, рассчитываем также на активное представительное участие брунейских делегаций в наших крупных международных форумах: Санкт-Петербургский международный форум, Восточный экономический форум", — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что начались переговоры по легализации торгового режима между ЕАЭС и Брунеем — выход на соглашение, что "предоставит новые возможности для расширения экономического взаимодействия со всеми старинами Евразийского экономического союза".

По ее словам, имеются хорошие перспективы и возможности для взаимного привлечения капиталовложения, расширение сотрудничества в инвестиционной сфере. "Считаем важным активизировать переговоры между Российским фондом прямых инвестиций и инвестиционным фондом Брунея. Для брунейских инвесторов в России открыты такие важные сферы, как нефтегазовая, энергетическая сфера, сельское хозяйство", — сказала Матвиенко.