МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Доказанные запасы углеводородов "Лукойла" на конец 2018 года составили 15,9 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, сообщается в материалах компании.

"Доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили 15,9 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, из которых 76% приходится на жидкие углеводороды. Коэффициент восполнения добычи жидких углеводородов приростом доказанных запасов составил 101%", — говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2017 года доказанные запасы углеводородов "Лукойла" составляли 16 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Таким образом, показатель снизился на 0,6%.

В России, где находятся основные активы компании, коэффициент восполнения достиг 127%. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 19 лет, отмечается в сообщении.

"Лукойл" — вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Около 88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на РФ.