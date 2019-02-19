БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Голосование пленарной сессии Европарламента по поправкам к Газовой директиве может состояться в апреле, не исключил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

"Да, да", — сказал Ристори РИА Новости о возможности голосования Европарламента уже в апреле.

Если это произойдёт и голосование будет положительным, директива, таким образом, успеет пройти окончательное согласование в Европарламенте до майских выборов его нового состава.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила внести поправки в Газовую директиву ЕС, распространив с их помощью ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран. Представители Совета ЕС, ЕП и ЕК в феврале согласовали компромиссный вариант поправок к директиве, частично изменив изначальные предложения ЕК. Теперь необходимо его утверждение на Coreper (совет представителей стран ЕС при союзе), а затем на Совете ЕС на уровне министров, а также профильным комитетом Европарламента и пленарной сессией ЕП.

Coreper, как сказал Ристори, рассмотрит вопрос 20 февраля. Профильный комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) проголосует без обсуждения текста директивы в марте, сообщил ранее РИА Новости источник в ЕС.