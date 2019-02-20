ХЕЛЬСИНКИ, 20 фев — ПРАЙМ. Потребление электричества в Финляндии, где РФ занимает второе место по поставкам электроэнергии, в январе достигло рекордных месячных показателей в 9335 ГВт.ч, сообщает в среду Ассоциация энергетической промышленности страны.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, доля импортируемой электроэнергии составила 25,8%.

"Из-за морозной погоды в январе потреблялось больше электроэнергии, чем когда-либо прежде. Новый рекорд составляет 9335 гигаватт в час", — говорится в сообщении.

Январь был холоднее, чем в предыдущие годы, и температура также значительно варьировалась. Также на потребление повлияла хорошая экономическая ситуация и рост промышленного производства. В химической промышленности и в сфере металлообработки потребление электричества выросло на 3%. Также выросло потребление электроэнергии в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

"Энергетика стремится бороться с изменением климата, и мы хотим продолжать путь к наиболее эффективным решениям. Электрификация домохозяйств является частью решения. Доля солнечной и ветровой энергии будет быстро расти в ближайшие годы. Это также подчеркивает роль гидроэнергетики как регулятора, который может компенсировать пики как производства, так и потребления", — говорит гендиректор ассоциации Юкка Лескеля.

Ранее Статистическое ведомство Финляндии сообщало, что доля чистого импорта в потребляемой в Финляндии электроэнергии в 2017 году была рекордно высокой — 24%. Больше всего электроэнергии было импортировано из Швеции (15 ТВт.ч) и из России (6 ТВт.ч).