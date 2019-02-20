МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нигерия готова сократить добычу нефти, чтобы обеспечить более высокие цены на рынке этого сырья, заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари.

"Нигерия готова придерживаться инициативе Саудовской Аравии по ограничению добычи, чтобы цены (на нефть — ред.) подросли… Мы будем кооперировать", — цитирует агентство Рейтер слова нигерийского президента, распространенные его пресс-службой.

Агентство отмечает, что заявление последовало после встречи с диппредставителем короля Саудовской Аравии Ахмадом Каттаном.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

В свою очередь, Нигерия обязалась снизить свою добычу на 53 тысячи баррелей в сутки, до 1,685 миллиона баррелей в сутки. Однако по данным февральского доклада ОПЕК, страна, напротив, увеличила производство нефти. В январе Нигерия добывала 1,792 миллиона баррелей в сутки, что на 52 тысячи баррелей в сутки больше уровня декабря и на 54 тысячи баррелей выше октября.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на источники сообщили, что технический комитет ОПЕК+ оценивает уровень выполнения обновленной сделки по сокращению добычи нефти в январе всеми странами-участницами в 83%, только странами ОПЕК — в 91%.