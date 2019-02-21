МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в январе, по предварительным данным, сократился на 30 тысяч баррелей в день, или на 1,6%, по сравнению с окончательными данными за декабрь, составив 1,822 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 1,4% ниже прогноза организации на уровне 1,847 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за декабрь 2018 года, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,852 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в январе составил 1,46 миллиона баррелей нефти в день, что на 0,5% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 333 тысячи баррелей в сутки, а конденсата — 28 тысяч баррелей в сутки.

Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в январе газа составил 361,9 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 1,3% выше прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.