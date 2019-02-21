МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Новатэк", несмотря на рост капзатрат в 2019 году, планирует поддерживать высокий уровень свободного денежного потока для роста дивидендов, сообщил председатель правления Леонид Михельсон.

"Несмотря на рост капзатрат, мы генерируем значительный операционный денежный поток и планируем по-прежнему высокий уровень свободного денежного потока, достаточного для обслуживания долга и роста наших дивидендов", — сказал Михельсон в ходе телефонной конференции для инвесторов.

В четверг заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей сообщил, что компания в 2019 году увеличит капитальные затраты в 1,8 раза по сравнению с 2018 годом — до 185 миллиардов рублей.