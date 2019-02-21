МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Строительство первой гравитационной платформы для второго проекта "Новатэка" по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" может начаться уже в июле 2019 года, завил глава компании Леонид Михельсон в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Мы все, я говорю о руководстве "Новатэка", очень довольны темпами развития нашего проекта "Арктик-СПГ-2". Мы говорили, и я повторяю, что инвестрешение по нему мы будем принимать во второй половине этого года. И, наверное, в первой половине второй половины", — сказал Михельсон.

"Но мы реально приступили к реализации этого проекта, подписан уже целый ряд важнейших контрактов. В конце первого полугодия мы вводим первый пусковой нашего мурманского объекта ("Новатэк-Мурманск" — ред.), что позволит нашему подрядчику уже прям буквально с июля месяца приступить к строительству первой железобетонной гравитационной платформы", — добавил он.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта будут построены три технологические линии. Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Проект "Арктик СПГ-2" будет реализован на базе концепции строительства завода на гравитационных платформах.