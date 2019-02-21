БРЮССЕЛЬ, 21 фев /ПРАЙМ/. Совет министров стран ЕС может окончательно одобрить поправки к Газовой директиве ЕС без обсуждения после его согласования Европарламентом, сказал РИА Новости источник в ЕС.

Эти поправки, если вступят в силу, охватят работу "Северного потока" и будущего "Северного потока-2".

"Да. Когда текст принят Европарламентом, я ожидаю, что он будет принят в Совете в качестве "пункта А", — ответил собеседник агентства на вопрос о возможности применения этой процедуры — одобрения законодательного акта на совете министров государств Евросоюза без обсуждения его содержания.

Накануне представители стран ЕС при союзе на уровне Coreper (орган Совета ЕС) одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве, достигнутый между представителями Европарламента, Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии ранее в феврале. Таким образом, этому документу осталось пройти одобрение Советом ЕС на уровне министров, а также профильным комитетом и пленарной сессией Европарламента.

Как сообщил ранее РИА Новости другой источник в ЕС, комитет ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) может в марте проголосовать без обсуждения по поправкам к Газовой директиве. Голосование пленарной сессии Европарламента может состояться в апреле, сказал агентству глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.