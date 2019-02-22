МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Местные власти должны будут информировать жителей об условиях подключения к газораспределительным сетям и прогнозной стоимости газа, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

Документ вносит изменения в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций. В частности, определяется порядок согласования с органами местного самоуправления проектов региональных программ газификации. Кроме того, определены порядок публичных обсуждений проектов таких программ и действия по подготовке жителей к использованию газа.

"В том числе предусматривается информирование граждан о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении земельных участков для размещения объектов газоснабжения", — говорится в пояснительной записке.

При этом власти регионов РФ должны будут размещать проекты программ газификации на своих официальных сайтах для проведения публичных обсуждений.

Отмечается, что летом 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о полномочиях местных органов власти по организации газоснабжения населения. К таким полномочиям отнесены подготовка жителей к использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации, а также согласование схем расположения объектов газоснабжения.