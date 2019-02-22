ПЕКИН, 22 фев /ПРАЙМ/. Китайские компании Xincheng Group и China North Industries Group, а также саудовская нефтяная компания Saudi Aramko подписали соглашение о создании нефтехимического комплекса в провинции Ляонин на северо-востоке КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Комплекс с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов долларов будет способен перерабатывать 15 миллионов тонн нефть, а также производить 1,5 миллиона тонн этилена и 1,3 миллиона тонн параксилола в год.

Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что во время инвестфорума, приуроченного к визиту саудовского наследного принца в КНР, стороны подписали 35 соглашений об экономическом сотрудничестве на 28 миллиардов долларов.