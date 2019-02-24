ДУБАЙ, 24 фев — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписала соглашение с крупнейшими американскими инвестфондами BlackRock и KKR об участии в долгосрочной аренде части своей трубопроводной системы.

Согласно пресс-релизу на официальном сайте ADNOC, BlackRock и KKR получат 40% в совместном предприятии ADNOC Oil Pipelines, которое получит в аренду 18 трубопроводов для транспортировки нефти и конденсата с наземных и морских концессий компании. Оставшиеся 60% останутся у ADNOC, которая сохранит контроль над трубопроводами и продолжит заниматься их эксплуатацией.

Инвестфонды из США авансом заплатят около 4 миллиардов долларов за возможность получать свою долю платежей за перекачку добываемого ADNOC углеводородного сырья в течение 23 лет, на которые рассчитано соглашение. BlackRock и KKR вкладывают в данную сделку капитал из своих фондов инфраструктурных инвестиций.

В пресс-релизе отмечается, что это первый в своем роде случай, когда международные институциональные инвесторы вкладывают капитал в ключевые инфраструктурные активы национальных нефтяных компаний на Ближнем Востоке.