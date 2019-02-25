МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,93% — до 65,27 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,97% — до 55,55 доллара за баррель. Ранее обе мерки подешевели более чем на 3%, — до 65,22 доллара и 55,44 доллара соответственно.

Ранее в понедельник нефтяные котировки резко перешли к снижению после комментариев президента США Дональда Трампа. Американский президент в очередной раз написал в своем микроблоге в Twitter, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.