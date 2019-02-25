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МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 15 февраля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.15 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,35%, до 64,98 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI также обваливается — на 3,23%, до 55,42 доллара за баррель. При этом стоимость WTI в понедельник также приближалась к минимуму с 15 февраля в 55 долларов, опускаясь до отметки в 55,09 доллара за баррель.

В понедельник нефтяные цены отреагировали на комментарии Дональда Трампа. Американский президент в очередной раз написал в своем микроблоге в Twitter, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

"Инвесторы получают четкие сигналы о влиянии, которое президент США Дональд Трамп до сих пор имеет, так комментарий или твит по поводу ключевого экономического вопроса реально меняет настроения (инвесторов — ред.)", — приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика SIA Wealth Management Колина Цешински (Colin Cieszynski).

По мнению аналитика Clipper Data Мэтью Смита (Matthew Smith), неудивительно, что такой комментарий Трампа возник именно сейчас, так как "в прошлом месяце мы наблюдали приличный рост цен", и президент не доволен повышением цен на бензин в США в ответ на эту динамику.