МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 24 февраля составил 9,917 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,63%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ снизился до 32,04% с 32,24% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.

Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Следующие трехсторонние консультации запланированы на май.