МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Доля "Газпрома" в импорте газа Китая к 2035 году может составить более 25%, говорится в презентации "Газпрома" ко Дню инвестора.

Доля компании в общем потреблении газа в Китае к 2035 году составит 13%, отмечается в презентации.

"К 2035 году спрос на газ в Китае увеличится более чем в два раза. Неясное будущее добычи нетрадиционных запасов газа открывает огромный потенциал для дополнительного импорта газа", — уточняется в документе.

При этом поставки газа по "Силе Сибири" достигнут проектной мощности в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".