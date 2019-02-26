МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Инвестиции "Газпрома" в газовые проекты до 2035 года в среднем составят около 1 триллиона рублей в год, говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

При этом в случае высокого спроса на газ, "Газпром" допускает увеличение ежегодных инвестиций в газовый бизнес до около 1,2 триллиона рублей в год в период с 2022 по 2035 годы, отмечается в презентации.

Инвестпрограмма "Газпрома" на 2019 год составляет 1,326 триллиона рублей, в 2018 году она составила 1,496 триллиона рублей.