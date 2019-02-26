МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Инвестиции "Газпрома" в строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в 2019 году составят 320 миллиардов рублей, говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

На конец февраля проект готов на 30%, отмечается в документе.

Начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников говорил журналистам в конце января, что компания планирует привлечь проектное финансирование в 14 миллиардов долларов для строительства Амурского ГПЗ и достигла договоренностей о финансировании проекта с экспортными кредитными агентствами.

"Газпром переработка Благовещенск" является инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ, которое ведется с октября 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года. На полную мощность Амурский ГПЗ заработает в 2024 году, отмечается в презентации.

После ввода Амурский газоперерабатывающий завод будет производить 38 миллиардов кубометров метана, 2 миллиона тонн этана, 1,5 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа и 60 миллионов кубометров гелия.