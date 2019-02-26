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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" построил более 99% "Силы Сибири", говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

Данные по готовности участка от Чаяндинского месторождения до границы РФ и Китая указаны по состоянию на 20 февраля, отмечается в документе.

В середине февраля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" начнет поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 1 декабря 2019 года.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".