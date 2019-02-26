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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" в 2018 году увеличил долю на рынке газа ЕС до 36,7% с 34,2% в 2017 году, говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

"В 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%", — сказала генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе выступления на Дне инвестора.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,7 миллиарда кубометров.

В ходе Дня инвестора "Газпром" уточнил объем поставок газа в дальнее зарубежье в 2018 году — 201,8 миллиарда кубометров.