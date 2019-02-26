МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по рейтингу французского нефтегазового гиганта Total S.A. до позитивного со стабильного на фоне ускоренного роста компании и потенциала снижения долга, говорится в сообщении агентства.

S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги компании в иностранной и местной валютах на уровне "A+", краткосрочные рейтинги компании подтверждены на уровне "A-1".

"По нашим оценкам, показатель средств от операций Total S.A. к долгу на конец 2018 года составил около 45%, что соответствует текущему уровню рейтинга. Однако более высокая реализация стоимости (получение выгоды от продажи нефти по цене, максимально близкой к целевой, — ред.) в сочетании с увеличением добычи может ускорить сокращение доли заемных средств на балансе", — пишет агентство.

Аналитики S&P ожидают, что добыча нефти компанией будет расти быстро — темпами выше прогнозов самого агентства. Прогнозируется, что рост добычи в 2019 году составит 9% против роста на 8% в 2018 году. "Кроме того, риски провала по новым проектам, в том числе для Culzean в Великобритании и Johan Sverdrup в Норвегии, низкие, и нет рисков концентрации по крупным проектам, так как добыча на "Ямал СПГ", Ichthys LNG (Австралия — ред.), Kaombo North (Ангола ред.) и Egina (Нигерия — ред.) наращивается", — добавляет агентство.

Позитивный прогноз по рейтингу отражает намерения S&P повысить его до "AA-" в течение следующих 12-24 месяцев, если операционные показатели продолжат улучшаться и рыночные условия для рынков добычи и переработки нефти будут благоприятными.

Total является третьим по величине нефтедобытчиком в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".