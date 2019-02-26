МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" объявил конкурентный отбор на строительство объектов берегового технологического комплекса и подводно-добычного комплекса Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ) на Сахалине на условиях "под ключ" с начальной (максимальной) стоимостью контракта 50,968 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

В минувший четверг сообщалось, что, согласно материалам компании, "Газпром" планирует объявить эти торги в марте, однако извещение о проведении тендера появилось в системе госзакупок во вторник. Исполнителя планируется определить 7 марта, заявки от претендентов принимаются по 6 марта.

"Срок начала выполнения работ – 1 июня 2019 года. Срок окончания … оказания услуг – 31 декабря 2021 года", — говорится в документах.

В ноябре прошлого года "Газпром" уже объявлял тендер на строительство объектов берегового технологического комплекса и подводно-добычного комплекса Киринского газоконденсатного месторождения на Сахалине на условиях "под ключ" с начальной (максимальной) стоимостью контракта 46,187 миллиарда рублей. Однако позже закупка была отменена, причины не указывались.

Киринское месторождение входит в проект "Сахалин-3", газ которого формирует основную ресурсную базу для газотранспортной системы "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" и обеспечивает газоснабжение регионов Дальнего Востока. Месторождение расположено в Охотском море на северо-восточном шельфе острова Сахалин в 28 километрах от берега. Глубина моря в районе месторождения — 90 метров.