МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Информации о проблемах или убытках компаний РФ, работающих в Венесуэле, у Минэнерго РФ нет, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью изданию "Газета.Ru".

"Наши компании, которые там присутствуют, очень внимательно следят за ситуацией, мониторят. У них есть соответствующие службы, юридические и коммерческие. На сегодняшний день у нас нет информации, что где-то есть проблемы или убытки. Идет работа в текущем порядке", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января – спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.